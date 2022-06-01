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    Elon Musk, ofise dönmeyenleri kovmakla tehdit etti

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çalışanlarına ofise dönmelerini, aksi halde kovulacaklarını söyledi.
    • 01.06.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 21:54
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    Elon Musk, ofise dönmeyenleri kovmakla tehdit etti

    Tesla CEO’su Elon Musk, “uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı bir e-postayla çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tuttu.

    Musk, şirketteki üst düzey personele gönderdiği e-posta ile ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söyledi.

    "Haftada en az 40 saat ofiste geçecek"

    Musk, “Tesla'daki herkesin haftada en az 40 saat ofiste geçirmesi gerekiyor. Ayrıca ofis, uzak bir sahte ofis değil, gerçek, meslektaşlarınızın bulunduğu yer olmalıdır. Gelmezseniz istifa ettiğinizi varsayacağız.” dedi.

    İşe gitmeyenleri kınamıştı

    Musk, uzaktan çalışma politikalarına karşı çıkmış ve Amerikalıları işe gitmekten kaçınmaya çalıştıkları için kınamıştı.

    Tesla, çalışanları için pandemi sonrası ofise dönüşü zorunlu kılan şirketler arasında yer alıyor.

    Elon Musk, ofise dönmeyenleri kovmakla tehdit etti #1

    Elon Musk, ofise dönmeyenleri kovmakla tehdit etti #2


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