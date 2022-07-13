Elon Musk'ın daha fazla çocuk önerisi tepki çekti

Amerikalı milyarder, medeniyetin geleceğinin kurtarılmasıyla ilgili olarak, insan nüfusunun artmasını istiyor. Ancak bu görüş, Musk'ın serveti nedeniyle eleştirildi.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, attığı tweet'ler kadar, ilginç çıkışlarıyla da konuşuluyor.

Musk, Mars'ta kolonileşmeye dair hesaplarının yanı sıra dünya nüfusunun gelecekte "çökme" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor.

Elon Musk'a büyük aile tepkisi

İnsanların daha fazla çocuğu olması gerektiğini savunan Musk ile ilgili Guardian'da yer alan görüş yazısında, "Elon Musk, herkesin kendisi gibi büyük ailelere sahip olmasını istiyor ama onların masrafını kim karşılayacak?" sorusu yöneltildi.

"Endişelenmek zorundayız"

Arwa Mahdavi imzalı yazıda, "Dünyanın en zengin adamı, yavrularını beslemek ve giydirmek için çabalamayacak. Geri kalanımız ise çocuk bakımı, tıbbi ödemeler ve daha fazla vergi ödemek istemeyen milyarderler hakkında endişelenmek zorundayız." denildi.

Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici pozisyonunda çalışan Shivon Zilis'ten ikiz çocuk sahibi olduğunun ortaya çıktığına dair haberler hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike"

"Şimdi bilinen 10 çocuğu var. Milyarder, hepimizi kendisini takip etmeye ve büyük bir aileye sahip olmaya çağırıyor. Musk, defalarca (çok az destekleyici kanıtla) azalan doğum oranlarının 'medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike' olduğunu söyledi ve geniş ailesini, uygulamalı bir hayırseverlik biçimi olarak konumlandırdı."

Bloomberg Milyarderler İndeksi'ne göre, Elon Musk, 214 milyar dolar net servetiyle en zenginler sıralamasının ilk sırasında yer alıyor.

"Doğum oranları için gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsa..."

Aynı yazıda, "Musk, doğum oranlarının düşmesi konusunda gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsa, hatırı sayılır nüfuzunu daha aile dostu hükümet politikaları için lobi yapmak ve ABD'deki şok edici anne ölüm oranına bir çözüm bulmak için kullanmayı düşünmek isteyebilir.

Devlet tarafından sübvanse edilen çocuk bakımını desteklemek için bir örnek olmayı ve daha fazla vergi ödeme konusunu düşünmek isteyebilir.

Vergi konusuna karşı çıkıyor

Ancak bunun yerine Musk, kendisi gibi insanların vergiye daha fazla katkıda bulunması gerektiği yönündeki herhangi bir öneriye agresif bir şekilde karşı çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.



