Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
439.577
-0.82%
EXEN Coin
24.00
27.52%
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Elvis Presley'in gitarı rekor fiyata satıldı

    Elvis Presley'in İsveç yapımı gitarı 500 bin dolara alıcı buldu.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 22:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elvis Presley'in gitarı rekor fiyata satıldı

    Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley’in 2003 yılında ABD’de yapılan bir açık artırmada 29 bin 375 dolara satılan gitarı dün yine ABD’de yapılan bir açık artırmada bu kez 500 bin dolara alıcı buldu.

    Alıcının ismi kamuoyu ile paylaşılmadı.

    1968'DE ÜRETİLDİ

    İsveç'in Almadalen şehrinde Ocak 1968’de üretilen gitar, aynı yıl Şubat ayında Presley’e gönderilmişti.

    Öte yandan Presley, 16 Ağustos 1977’de Graceland’daki evinde 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Elvis Presley in gitarı rekor fiyata satıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir