Emisyonlara karşı ineklerin beslenmelerinin değiştirilmesi tartışılıyor

İnek besiniyle ilgili güncellemenin sera gazıyla mücadeleye katkı sağlayacağı söyleniyor. 'Daha iklim dostu inek' fikri ortaya atılırken, çiftçiler "Üretimimizi düşürürsek geriye gideriz" dedi.

Sera gazı salınımına, iklim değişikliğini kontrol altına almak için kritik önem atfediliyor.

Yeni Zelanda, sera gazı kaynaklarıyla mücadele etmek üzere koyun ve sığır gazını vergilendirme planı açıklamıştı.

Ülke, çiftçilerden, ellerindeki hayvanlardan kaynaklanan metan emisyonları için ücret alan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

"İneklerin beslenmelerini değiştirmek emisyonları azaltabilir"

İklim değişikliği konusunda yayınlar yapan ABD merkezli E&E News internet sitesinde "İneklerin beslenmelerini değiştirmek emisyonları azaltabilir." başlıklı bir habere yer verildi.

Haberde, "Sinekler, solucanlar ve deniz yosunu, süt ineklerinin metan emisyonlarını azaltabilecek besin açısından zengin potansiyel yem katkı maddelerinin bir parçası." denildi.

"Hayvanlar daha iklim dostu olabilir"

Böylece ineklerin "her gün havaya gönderdiği güçlü sera gazı kaynağıyla" mücadele edilebileceği savunuldu.

Yapılacak bazı düzenlemelerin, söz konusu hayvanları daha iklim dostu hale getirebileceği, ancak bunun çiftçiler için maliyet anlamına geldiği kaydedildi.

Çiftçiler değişime ayak uyduramayacak

Süt üretimini artıramayan çiftçilerin, yaşanabilecek potansiyel değişime ayak uyduramayacağına dikkat çekildi.

İklim değişikliği, halk için daha fazla endişe kaynağı haline geldikçe, gıda şirketlerinin sera gazı azaltma hedefleri belirlediği, çiftçilerin de daha fazla sorumlu olmaya zorlandığı ifade edildi.

"Üretimimizi düşürürsek geriye gideriz"

Çiftçi Jon Patterson, "Üretimimizi düşürürsek geriye gideriz ve aynı miktarda süt yapmak için daha fazla ineğe ihtiyacımız olur." dedi.

Minnesota Üniversitesi'ne göre, bir inek yemek yerken, yem midenin dört bölümünde karmaşık bir yolculuk izliyor. Bu bölümlerden biri işkembe olarak adlandırılıyor.

Saatte 30 ila 50 litre gaz üretimi

Hayvanın sol tarafında bulunan işkembe, yaklaşık 95 litreye kadar madde tutabiliyor.

Burada ise kısmen sindirilmiş yemlerin, başlıca karbondioksit ve metan olmak üzere saatte 30 ila 50 litre gaz ürettiği bilgisi paylaşıldı.