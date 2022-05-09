Emmanuel Macron, AB'de reform çağrısı yaptı

Macron, "Metinlerimizde reform yapmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) içinde reform önerisinde bulundu.

Macron, Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa'nın Geleceği konulu konferansın (COFE) kapanış törenine katıldı.

"Reform yapmak zorunda kalacağız"

Burada konuşma yapan Macron, Avrupa Parlamentosu tarafından "itilen" bir hedef olan AB anlaşmalarının değiştirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Macron, "Belli ki metinlerimizde reform yapmak zorunda kalacağız. Bu reformun yollarından biri, antlaşmaların gözden geçirilmesi için bir sözleşmenin toplanmasıdır. Bu, Avrupa Parlamentosu'nun bir önerisi ve bunu onaylıyorum." dedi.

Avrupa'nın Geleceği konulu konferans

AA'nın haberine göre, en az 10 AB ülkesi, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın sonucunu ve Avrupa Parlamentosu'nun AB anlaşmalarını değiştirmeye yönelik isteklerini eleştiren bir belge yayınlamaya hazırlanıyor.

Konferans, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'nun vatandaşlarla AB'nin orta ve uzun vadeli geleceği ve gerekli reformlar hakkında bir tartışma başlatma girişimi olarak biliniyor.

AB dönem başkanlığını devredecekler

Öte yandan, AB dönem başkanlığı görevini Fransa yürütüyor. Çek Cumhuriyeti, 1 Temmuz'dan itibaren bu görevi devralacak.