Emmanuel Macron, Cezayir'i ziyaret edecek

Kuzey Afrika ülkesiyle gerilim yaşayan Paris yönetimi, buzları eritmenin yollarını arıyor. Tebbun ile Macron'un, gelecek hafta görüşeceği belirtiliyor.

Cezayir ile Fransa, son dönemde çalkantılı bir dönemden geçiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sömürge dönemi öncesi bir Cezayir ulusunun varlığından şüphe duyduğuna" ilişkin söylemleri, mevcut gerilimi iyice tırmandırdı.

Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğine bağlı sorunlar henüz çözülmezken, Paris yönetimi, Cezayirlilere sağlanan vize kotasını kısıtladı.

"Gerilen ilişkilerin rayına girmesi için fırsat"

Macron'un, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un daveti üzerine gerçekleştirmesi planlanan Cezayir ziyareti, iki ülke arasındaki tarihsel sorunların çözümü başta olmak üzere, gerilen ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak görülüyor.

Tebbun, ülkesini yakın zamanda ziyaret edecek olan Macron ile ziyaretin gündemini görüştü.

Tebbun ile Macron görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun ile Fransız mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Cezayir'in bazı vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Tebbun’a taziyelerini iletti.

Ziyaretin konuşulan tarihi

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı. Macron’un Cezayir ziyaretinin tarihine ilişkin bilgi verilmezken, diğer taraftan söz konusu ziyaretin 25 Ağustos’ta gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Cezayir'in Fransa'ya şartları

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, ikinci dönem Fransa Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Macron’u Cezayir’e davet etmişti.

Tebbun, egemenliğe saygıyı, ortak çıkarları ve iç işlerine karışmamayı Fransa ile sakin ilişkiler kurmanın temel belirleyicileri olarak ortaya koyuyor.

Çözüm bekleyen tarihi sorunlar

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere olağanüstü 4 tarihi dosya üzerinde müzakere ediyor.

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960 ve 1966 yılları arasında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.