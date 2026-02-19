Emmanuel Macron ve Giorgia Meloni yine karşı karşıya geldi

Fransız televizyon kanalı BFMTV’nin haberine göre Macron, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meloni’nin sözlerini değerlendirdi.

İtalya Başbakanı Meloni, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Fransa’nın Lyon kentinde çıkan kavgada Quentin Deranque isimli gencin hayatını kaybetmesini “tüm Avrupa için bir yara” olarak nitelemişti.

MACRON'DAN "MİLLİYETÇİLİK" VURGUSU

Meloni’nin açıklamasına yanıt veren Macron, şu ifadeleri kullandı:

Kendi ülkelerinde rahatsız edilmek istemeyen milliyetçilerin başkalarında olup bitenlerle ilgili ilk yorum yapanlar olduklarını görmek beni her zaman şaşırtıyor.

Macron, hiçbir ideolojinin ya da fikrin şiddeti haklı çıkarmayacağını yineleyerek, Meloni'den "başkalarında olup bitenler hakkında yorum yapmayı bırakmasını" istedi.

LYON'DAKİ OLAYDA GERİLİM HAD SAFHADA

12 Şubat’ta Lyon’da solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Quentin Deranque ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Fransa’da siyasi tansiyon yükseldi.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Rima Hassan’ın kentte bir konferansa katıldığı sırada yaşanan olayın, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edildi.

Aşırı sağcı Nemesis adlı grup, gencin ölümünden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tuttu. Ancak olayla ilgili resmi makamlarca henüz kesin bir değerlendirme yapılmadı.

CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, Lyon’un 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, iki kişinin kaçtığı, bir kişinin ise yerde hareketsiz kaldığı görüldü.

Lyon Savcılığı, Deranque’a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığı bildirildi.