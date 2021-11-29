Emmanuel Macron’a hatırlatma dozu yapıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüse karşı hatırlatma dozu aşısını yaptırdığını duyurdu. 43 yaşındaki Macron'un hatırlatma dozu 2’inci aşısı oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs ile mücadele kapsamında hatırlatma dozunu ve grip aşısı yaptırdığını açıkladı.

Aralık 2020'de koronavirüs olan ve 31 Mayıs’ta ilk doz aşısını yaptıran 43 yaşındaki Macron'un hatırlatma dozu, 2’inci aşısı oldu.

3 MİLYON AŞI RANDEVUSU ALINDI

Fransa’da, daha önce koronavirüse yakalanmış kişiler için tek doz aşı uygulanıyor.

Ülkede hatırlatma dozu olarak kabul edilen 3’üncü doz ise cumartesi gününden itibaren önceki dozdan 5 ay sonra 18 yaş ve üzerindeki tüm yetişkinlere yapılmaya başlandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindekilere yapılmaya başlanmasıyla yaklaşık 3 milyon aşı randevusu alındığını duyurdu.

SAĞLIK KARTI İÇİN ZORUNLU OLACAK

15 Ocak'tan itibaren 18 ile 65 yaş arasındaki tüm Fransızlar için hatırlatma dozunun, sağlık kartının geçerliliği için zorunlu hale geleceği bildirildi.

Sağlık kartında, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olma gibi bilgilere yer veriliyor.

Koronavirüs sağlık kartı; restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.