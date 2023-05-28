Emmanuel Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik 2. tur seçimindeki kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi.

ensonhaber.com

Türkiye sandık başına giderek seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zaferinin ardından birçok liderden tebrik mesajı geldi.

O liderlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

"Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron şunları yazdı: