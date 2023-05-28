Emmanuel Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
ensonhaber.com

Türkiye sandık başına giderek seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zaferinin ardından birçok liderden tebrik mesajı geldi.

O liderlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

"Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron şunları yazdı:

"Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."