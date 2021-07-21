Emmanuel Macron’u Hitler’e benzeten afişlerle soruşturma

Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a zorunlu aşı uygulamasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Macron'a bu konudaki tepkiler reklam panolarına taşındı.

ZORUNLU AŞI UYGULAMASINA HİTLER ÇİZİMLİ TEPKİ

Fransa’nın güneyinde, Var vilayetinin Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerinde yol üzerinde yer alan reklam panolarındaki afişlerde Michel-Ange Flori, sağlık personeline yönelik koronavirüs zorunlu aşı politikasını ve sağlık kartı uygulamasını eleştirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Hitler'e benzeterek karikatürize etti.

"İtaat et, aşı ol!" sloganının yer aldığı afişlerin üzerine daha sonra spreyle "Utan" ifadesi yazıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirildiği ülkede Toulon Savcısı Bernard Marchal, Flori hakkında kamusal alanda hakaret etmekten soruşturma başlattı.

Flori, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macroncuların idolleriyle dalga geçmesine dayanamadıklarını, bundan dolayı "Utan" ifadesini yazdıklarını belirterek, bu entelektüellerin tipiyle Hitler'i taklit eden Charlie Chaplin'e saygısızlıkta bulunduklarını kaydetti.

Daha önce astığı tartışmalı 350 kadar afişle tanınan Flori, 2019'da Sarı Yeleklileri desteklediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.