Endonezya'nın Sundra Boğazı'na ilerleyen feribotta dehşet anlar yaşandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, feribottaki bir kadın güvertedeki koltuğa oturmak için çantasını çıkardı.
Eşi kucağına alarak denize fırlattı
Bu sırada arkasından gelen eşi, kadını birden kucağına alıp korkulukların üzerinden denize attı.
Olayı gören diğer yolcular hemen kadının yardımına koştu.
Kadın korkuluğa tutunarak suya düşmekten kurtulurken, diğer yolcular tarafından çekilerek güverteye çıkarıldı.
Psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı
Olayın ardından polisten yapılan açıklamada, adamın psikiyatrik tedavi gördüğü belirtildi.