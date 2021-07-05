Delta mutasyonunun hızla yayılması ile ülkedeki vaka sayılarında artış meydana geldi. Her gün, 25 binden fazla vaka sayısı kayda geçti.

Endonezya’da koronavirüsün delta mutasyonu nedeni ile vaka sayıları arttı.

Dünyanın en kalabalık 4’üncü ülkesinde her gün 25 binden fazla vaka sayısı kayda geçti.

Sağlık sistemi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalarak çökme eşiğine geldi.

63 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Java Adasındaki Sardjito Hastanesi, oksijen yetersizliği nedeniyle 63 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölümlerden günler önce daha fazla oksijen kaynağı arandığı, ancak cuma gününden beri hastaneye başvuran koronavirüs hasta sayısında patlama yaşanmasıyla tüm stokların erken tükendiği bildirildi.

Pazar gününe kadar sıkıntının sürdüğü aktarıldı.

YENİ HASTALAR KABUL EDİLEMEDİ

Batı Java bölgesindeki Bandung kentinde de iki hastane, oksijenlerinin tükendiğini ve acil tedaviye ihtiyacı olan yeni hastaları hastanede kabul edemediklerini duyurdu.

Bazı kentlerde, hastanelerin önlerinde çadır kuruldu.

Endonezya’da delta mutasyonu yayıldı, hastanelerde oksijen stokları tükendi VİDEO



CAN KAYBI SAYISI 10 KAT ARTTI

Endonezya hükümeti, oksijen üreticilerinden hastanelere yönelik oksijen tedarikine öncelik vermelerini istedi.

Yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybı sayısının mayıs ayının başından bu yana 10 kat arttığı belirtildi.

“KORONAVİRÜS FELAKETİNİN EŞİĞİNDE”

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bakanların ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine artan vakalara karşı 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde Java ve Bali adaları için geniş çaplı acil durum koronavirüs kısıtlama kararı aldığını duyurmuştu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise geçtiğimiz hafta, ülkenin “koronavirüs felaketinin eşiğinde” olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.