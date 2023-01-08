- Haberler
- Dünya Haberleri
- Endonezya'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı yapıldı
Endonezya'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı yapıldı
Geleneksel büyükbaş hayvan yarışı "Pacu Jawi", yine büyük heyecana sahne oldu. Katılımcıların zor şartlar altında yarıştığı etkinlik, yine ilgi çekti.
- 08.01.2023 - 09:17
Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesine bağlı Tanah Datar'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı "Pacu Jawi" düzenlendi.
Yarış, her yıl pirinç hasadının sonunu kutlamak için yapılıyor.
Çamurlu yol tamamlanıyor
Yarışta bir jokey, bir çift büyükbaş hayvana bağlanmış tahta bir sabanın üzerinde hayvanların kuyruğundan tutarak pirinç tarlası üzerindeki çamurlu bir yolu tamamlamaya çalışıyor.
AA’nın haberine göre iyi performans gösteren büyükbaş hayvanlar, normal fiyatlarının üzerinde satın alınabiliyor.
Büyük ilgi gösteriliyor
Yarışa katılan büyükbaş hayvanların açık arttırmayla satıldığı etkinliğe yerli ve yabancı turistler her yıl büyük ilgi gösteriyor.