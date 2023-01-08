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    Endonezya'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı yapıldı

    Geleneksel büyükbaş hayvan yarışı "Pacu Jawi", yine büyük heyecana sahne oldu. Katılımcıların zor şartlar altında yarıştığı etkinlik, yine ilgi çekti.
    • 08.01.2023 - 09:17
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    Endonezya'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı yapıldı

    Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesine bağlı Tanah Datar'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı "Pacu Jawi" düzenlendi.

    Yarış, her yıl pirinç hasadının sonunu kutlamak için yapılıyor.

    Çamurlu yol tamamlanıyor

    Yarışta bir jokey, bir çift büyükbaş hayvana bağlanmış tahta bir sabanın üzerinde hayvanların kuyruğundan tutarak pirinç tarlası üzerindeki çamurlu bir yolu tamamlamaya çalışıyor.

    AA’nın haberine göre iyi performans gösteren büyükbaş hayvanlar, normal fiyatlarının üzerinde satın alınabiliyor.

    Büyük ilgi gösteriliyor

    Yarışa katılan büyükbaş hayvanların açık arttırmayla satıldığı etkinliğe yerli ve yabancı turistler her yıl büyük ilgi gösteriyor.

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