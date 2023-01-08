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Endonezya'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı yapıldı

Endonezya'da geleneksel büyükbaş hayvan yarışı yapıldı

Geleneksel büyükbaş hayvan yarışı "Pacu Jawi", yine büyük heyecana sahne oldu. Katılımcıların zor şartlar altında yarıştığı etkinlik, yine ilgi çekti.