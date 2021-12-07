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    Endonezya'da kayıp 27 kişi aranıyor

    Yeniden başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında, kayıp onlarca kişinin bulunması için harekete geçildi. Devlet Başkanı Widodo, facianın yaşandığı bölgeye gitti.
    • AA
    • 07.12.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 11:44
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    Endonezya'da kayıp 27 kişi aranıyor

    Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı yeniden patlamış, arama kurtarma çalışmaları durdurulmuştu.

    Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda cumartesi meydana gelen patlamanın ardından 8 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 22'ye çıktığını bildirdi.

    KAYIP 27 KİŞİ ARANIYOR

    Yanardağda bugün erken saatlerde meydana gelen patlama nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını kaydeden Muhari, kayıp 27 kişinin arandığını belirtti.

    Yaralanan 56 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Muhari, yaklaşık 3 bin evin ve 38 okulun zarar gördüğünü kaydetti.

    Semeru Yanardağı'nın aktiviteleri takip altında ViDEO

    DEVLET BAŞKANI WIDODO BÖLGEDE

    Öte yandan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın patlamasından etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

    YANARDAĞ FACİASI

    Semeru Yanardağı Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, yanardağ çevresinde tehlikenin hala devam ettiği ve bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunulmuştu.

    Yanardağda cumartesi meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.

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    PATLAMANIN BİLANÇOSU

    Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğü, 902 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedilmişti.

    Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçi de kurtarılmıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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