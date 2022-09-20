Endonezya’da Kraliyet ailesi için ölü yakma töreni düzenlendi

Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi. Merhumun naaşı, cenaze kulesine yerleştirilerek yakıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybetti.

70 yıl tahtta kaldıktan sonra yaşamını yitiren Kraliçe için dün Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

11 gün süren tören sona erdi

Kilisedeki törenin ardından özel bir araçla Windsor Kalesi’ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi’ndeki Kraliyet mahzeninde bekletildi.

Daha sonra Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'nde Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle St. George Şapeli'nde defnedildi.

Ölü yakma töreni

Kraliçe için bir tören de Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Gianyar bölgesinde yapıldı.

Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi.

AA’nın haberine göre merhumun naaşı, 18 metre yüksekliğindeki cenaze kulesine yerleştirilerek yakıldı.

Bali Adası'nda Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi VİDEO