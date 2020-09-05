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    Endonezya'da maske takmamanın cezası tabutta yatmak

    Cakarta'da yetkililer, maske takmayan vatandaşlar için farklı bir ceza yöntemi geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 04:46
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    Endonezya'da maske takmamanın cezası tabutta yatmak

    Koronavirüs salgınında maskenin öneminin anlaşılması için  Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki yetkililer ilginç bir uygulama deniyor.

    Yerel basında çıkan haberlere göre, Kalisari'de maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor.

    Bulundukları yerden çıkmaları için de 100'e kadar saymaları gerekiyor.

    Endonezya da maske takmamanın cezası tabutta yatmak #1

    "GERÇEK BİR TABUTUN İÇİNE YATIRILMA RİSKİ VAR"

    Doğu Cakarta Kamu Düzeni Dairesi başkanı Budhy Novian ''koronavirüs ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var'' diyerek uygulamanın önemine değindi.

    Ayrıca maske öneminin anlaşılması için bu uygulamanın birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.

    Endonezya da maske takmamanın cezası tabutta yatmak #2

    Endonezya da maske takmamanın cezası tabutta yatmak #3

    Endonezya da maske takmamanın cezası tabutta yatmak #4

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