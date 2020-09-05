Endonezya'da maske takmamanın cezası tabutta yatmak

Cakarta'da yetkililer, maske takmayan vatandaşlar için farklı bir ceza yöntemi geliştirdi.

Koronavirüs salgınında maskenin öneminin anlaşılması için Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki yetkililer ilginç bir uygulama deniyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kalisari'de maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor.

Bulundukları yerden çıkmaları için de 100'e kadar saymaları gerekiyor.





"GERÇEK BİR TABUTUN İÇİNE YATIRILMA RİSKİ VAR"

Doğu Cakarta Kamu Düzeni Dairesi başkanı Budhy Novian ''koronavirüs ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var'' diyerek uygulamanın önemine değindi.

Ayrıca maske öneminin anlaşılması için bu uygulamanın birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.



