Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 63'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'ndan yapılan açıklamada olayın ardından tahliye edilen 167 kişiden 63'ünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin 10 kişinin enkazda olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

OKUL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPMADI

Yetkililer binanın izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığı bilgisini paylaşarak okul binasının çökmesinin ardından sadece bir öğrencinin yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarına 400'den fazla personel katılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Okul yönetimi henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.