Endonezya'da okul yemeği skandalı: Zehirlenenlerin sayısı bini aştı

Endonezya'daki okullarda zehirlenme vakaları artıyor...

Batı Cava eyaletinde Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerinden yedikten sonra zehirlenen öğrencilerin sayısı bini aştı.

Eyalet Valisi Dedi Mulyadi, toplu zehirlenme vakalarının eyaletin 4 bölgesinden bildirildiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

Mulyadi, eyaletin başkenti Bandung’da pazartesi günü ücretsiz öğle yemeklerini yedikten sonra 470’ten fazla öğrencinin hastalandığını, Çarşamba günü ise Sukabumi şehrinde ve Bandung’da 3 yeni zehirlenme vakasının daha yaşandığını belirtti.

"PROGRAMI YÜRÜTENLERİ DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Bandung’daki küçük hastanelerin hasta öğrencilerle dolup taştığını ifade eden Vali Dedi Mulyadi, "Programı yürütenleri değerlendirmeliyiz. En önemlisi, öğrencilerin yemek sonrası yaşadığı travmayla nasıl başa çıkacağımızdır" dedi.

ÖĞRENCİLER TAVUK PİLAV YEDİKTEN SONRA ZEHİRLENDİ

Yetkililer, geçtiğimiz hafta Cuma günü Batı Cava eyaletine bağlı Garut bölgesindeki 5 okuldan 569 öğrencinin tavuk pilav tükettikten sonra mide bulantısı ve kusma yaşadığını bildirmişti.

YEMEK DAĞITIMI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Orta Sulawesi eyaletine bağlı Banggai Adaları'nda ise 277 öğrenci ücretsiz yemeklerden yedikten sonra hastalanmıştı.

Ulusal Beslenme Ajansı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, bölgedeki yemek dağıtımının geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.