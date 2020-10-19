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Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi

Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi

Endonezya’da balıkçıların ağına takılan köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpek balığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.