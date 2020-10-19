- Haberler
- Dünya Haberleri
- Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi
Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi
Endonezya’da balıkçıların ağına takılan köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpek balığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.
- DHA
- 19.10.2020 - 20:39
Endonezya’nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpek balığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
TEK GÖZLÜ VE RENGİ TAMAMEN BEYAZ
Balıkçıların 10 Ekim’de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.
Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan ‘cyclopia’ olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.