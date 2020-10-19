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    Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi

    Endonezya’da balıkçıların ağına takılan köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpek balığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 20:39
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    Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi

    Endonezya’nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpek balığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

    TEK GÖZLÜ VE RENGİ TAMAMEN BEYAZ

    Balıkçıların 10 Ekim’de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.

    Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan ‘cyclopia’ olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.

    Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi #1

    Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi #2

    Endonezya’da tek gözlü köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi #3

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