Endonezya'da yanardağ patlaması, ardında enkaz bıraktı

Patlama sonrasında ölü sayısı 14'e yükseldi. Bölgedeki köylerde yaşayanlar için tahliye çalışması başlatıldı.

Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yükseklikteki yanardağda yaşanan patlamada ölü sayısı arttı.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. 11 köyün etkilendiği bölgede tahliye çalışmaları başladı.

14 CAN KAYBI

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkililerine dayandırılan habere göre, patlama sonrası 14 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı.

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HAYVANLAR TELEF OLDU

Yaralananların çoğunluğunun yanık tedavisi gördüğü ifade edildi. Patlama nedeniyle çok sayıda hayvan da telef oldu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Öte yandan yanardağda bugün meydana gelen patlama nedeniyle cumartesiden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Semeru Yanardağı Gözlemevinden yapılan açıklamada, yanardağ çevresinde tehlikenin hala devam ettiği ve bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.



MAHSUR KALAN 10 İŞÇİ KURTARILDI

Yanardağda cumartesi meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, ölü ve yaralılar olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğü ifade edilen açıklamada, 902 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedilmişti. Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçi de kurtarılmıştı.







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