Endonezya'yı karıştıran milletvekili ödenekleri iptal edildi

Endonezya, 28 Ağustos'ta başlayan ve öğrencilerin başını çektiği hükümet karşıtı protestolara sahne oldu.

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldıklarına dair haberlerin yayılmasının ardından başlayan gösterilerde, milletvekili maaşları ve eğitim bütçesi de dahil olmak üzere çeşitli konular protesto edildi.

Başkent Jakarta sokaklarında, güvenlik güçleriyle protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandı

CUMHURBAŞKANI ÖDENEKLERİN KALDIRILACAĞINI BİLDİRDİ

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, protestolara yol açan milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Subianto, başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda, ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini belirtti.

KAMU İLE DOĞRUDAN DİYALOG BAŞLATILACAK

Meclisin, kamu ile ‘doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını’ kaydeden Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini söyledi.

Subianto, kamunun talep ettiği diğer tekliflerin de görüşüleceğini ve 8 partiden liderlerin bu konuda hemfikir olduğunu ifade etti.