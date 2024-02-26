Enkaza dönen Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları başladı İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de halk, sayılı günler kala Ramazan ayı için buruk hazırlıklara başladı.

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AA

Dünya yaklaşık 5 aydır ikinci bir savaşa şahit oluyor...

Yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi'nde zulüm bitmiyor.

İsrail ordusu çocuk, kadın, yaşlı demeden bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

Can kaybı 30 bine yaklaştı

Gece-gündüz üzerlerine bomba yağan Gazze halkı hayatta kalma savaşı verirken, can kaybı ise her geçen gün artıyor.

143 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 692'ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 879'a yükseldi.

70 bin ton bomba atıldı

Öte yandan İsrail, sivil yerleşim alanlarına yaklaşık 70 bin ton bomba attı.

Ayakta kalan yapı sayısı ise gittikçe azalıyor.

Buruk Ramazan sevinci...

Önümüzde ise Ramazan var... Bölgedeki Müslümanlar, buruk bir sevinç ve heyecan yaşıyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan ve savaş nedeniyle yerinden edilenlerle 1,5 milyon nüfusa ulaşan Refah kentindeki Filistinliler, Ramazan ayının simgelerinden 'Ramazan feneri' satışlarına başladı.

Savaşın gölgesindeki hazırlıklar ise karelere yansıdı...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)