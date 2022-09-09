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    Ensonhaber'in 'Kraliçe'nin silüeti' haberine gelen yorumlar

    Ensonhaber'in 'Kraliçe'nin silüeti' haberine gelen yorumlar

    Ensonhaber'in de manşetine taşıdığı Elizabeth'in buluttan silüeti haberine çok sayıda dikkat çekici yorum geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 20:02
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    İngiltere, Kraliçesi 2. Elizabeth dün 96 yaşında hayatını kaybetti.

    İngiltere'de kraliyet ailesini sevenler yasa boğulurken ülke medyası günün manşetlerini bu habere ayırdı.

    Gazetelerde yer alan bir haber ise tüm dünyada dalga konusu oldu.

    Elizabeth'in silüeti haberi

    Ülkede sabah saatlerinde çekilen bir fotoğrafta bulutların Elizabeth silüetinde olduğu ve bu durumun Kraliçe'nin ölümünden sonra da İngiliz halkını korumaya devam edeceği şeklinde yorumlandı.

    Medyada geniş yer bulan haberi Ensonhaber de manşetine taşıdı.

    Ensonhaber in Kraliçe nin silüeti haberine gelen yorumlar #1

     

    Habere yorum yağdı

     

    Ensonhaber okuyucuları haberi, Türkiye'de Kemalist kesimin Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen, her yıl bir dağ tepesinde silüetinin görülmesi gibi gerçeküstü iddialara benzetti.

    Sözkonusu habere bu bağlamda Türkiye'deki benzerlerine yakın birbirinden ilginç çok sayıda yorum geldi.

    İşte o yorumlardan en dikkat çekenler:

    Ensonhaber in Kraliçe nin silüeti haberine gelen yorumlar #2

    Ensonhaber in Kraliçe nin silüeti haberine gelen yorumlar #3

    Ensonhaber in Kraliçe nin silüeti haberine gelen yorumlar #4

    Ensonhaber in Kraliçe nin silüeti haberine gelen yorumlar #5

    Ensonhaber in Kraliçe nin silüeti haberine gelen yorumlar #6

    Ensonhaber in Kraliçe nin silüeti haberine gelen yorumlar #7


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