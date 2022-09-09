Ensonhaber'in 'Kraliçe'nin silüeti' haberine gelen yorumlar

Ensonhaber'in de manşetine taşıdığı Elizabeth'in buluttan silüeti haberine çok sayıda dikkat çekici yorum geldi.

İngiltere, Kraliçesi 2. Elizabeth dün 96 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere'de kraliyet ailesini sevenler yasa boğulurken ülke medyası günün manşetlerini bu habere ayırdı.

Gazetelerde yer alan bir haber ise tüm dünyada dalga konusu oldu.

Elizabeth'in silüeti haberi

Ülkede sabah saatlerinde çekilen bir fotoğrafta bulutların Elizabeth silüetinde olduğu ve bu durumun Kraliçe'nin ölümünden sonra da İngiliz halkını korumaya devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Medyada geniş yer bulan haberi Ensonhaber de manşetine taşıdı.

Habere yorum yağdı

Ensonhaber okuyucuları haberi, Türkiye'de Kemalist kesimin Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen, her yıl bir dağ tepesinde silüetinin görülmesi gibi gerçeküstü iddialara benzetti.

Sözkonusu habere bu bağlamda Türkiye'deki benzerlerine yakın birbirinden ilginç çok sayıda yorum geldi.

İşte o yorumlardan en dikkat çekenler: