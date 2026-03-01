Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssü vuruldu

İran'ın Irak'ta Erbil Havalimanı'ndaki ABD askeri üssüne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bölgede üst üste çok sayıda patlama meydana geldi.
ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havalimanı'na saldırı düzenlendi.
Bölgede üst üste çok sayıda patlama meydana geldiği belirtildi.
Görgü tanıkları, Erbil semalarında hava savunma füzelerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini aktardı.
SİREN SESLERİ YÜKSELDİ
Saldırı sırasında bölgede siren sesleri yükselirken güvenlik güçleri vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.
Saldırıdaki mal ve can kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)