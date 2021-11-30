Eric Zemmour, Fransa Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayacak

Aşırı sağcı siyasetçi, 2022'de yapılacak seçimlerde aday olmaya karar verdi.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri, gelecek yıl nisan ayında yapılacak.

Ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adaylığını henüz açıklamadı ancak kararını 2022'nin başlarında duyurması bekleniyor.

ADAYLIĞINI İLAN EDECEK

Haberini aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un yakınındaki bir kaynağa dayandıran AFP, Zemmour'un adaylığını resmen ilan edeceğini yazdı.

Aynı kaynak, "Fransızlara sosyal ağlarımızda bir mesaj yayınlanacak." dedi.

YAKIN ÇEVRESİ TWEET ATMAYA BAŞLADI

Zemmour'un yakın çevresinin birkaç üyesi "#Zemmourcandidat" (Zemmour aday) etiketini kullanarak tweet atmaya başladı.

MACRON İLE İKİNCİ TURA KALABİLİR

Fransa'da bazı anketler, 63 yaşındaki Zemmour'un Cumhurbaşkanı Macron ile ikinci tura kalabileceğini gösteriyor.

Zemmour, Müslümanlara ve göçmenlere karşı tutumuyla biliniyor.

"MUHAMMED İSMİNİ YASAKLAYACAĞIM"

Zemmour, daha önce yaptığı bir açıklamada, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını belirtmiş, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız." demişti.