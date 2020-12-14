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    Ermenilerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

    Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı bildirildi.
    • AA
    • 14.12.2020 - 12:59
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    Ermenilerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

    Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Şahbulak köyünde sivil ve askerlerden oluşan bir grubun mayına bastığı belirtildi.

    BİR SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Mayının patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı kaydedildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.

    Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu beş Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirmişti.

    MAYIN

    MAYIN

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