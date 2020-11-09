- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ermenistan 93 sivili öldürdü
Ermenistan 93 sivili öldürdü
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 407 sivil yaralandı.
- AA
- 09.11.2020 - 10:23
- Güncelleme : 09.11.2020 - 10:27
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 407 kişi yaralandı.
BİNALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.