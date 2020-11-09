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    Ermenistan 93 sivili öldürdü

    Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 407 sivil yaralandı.
    • AA
    • 09.11.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 10:27
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    Ermenistan 93 sivili öldürdü

    Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

    Buna göre, söz konusu dönemde 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 407 kişi yaralandı.

    BİNALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

    Ermenistan

    Ermenistan

    Ermenistan

    Ermenistan

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