Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.
    • AA
    • 27.09.2020 - 07:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

    Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak saatler başladı. Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

    SİVİLLERDEN ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

    Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

    Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

    Ermenistan, Azerbaycan ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir