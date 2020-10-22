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    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halkını cepheye çağırdı

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halkını cepheye çağırdı

    Azerbaycan ordusu karşısında kayıpları giderek artan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, halkından gönüllü olarak askere yazılmalarını istedi.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 05:39
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 05:39
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    Azerbaycan, Ermenistanartan saldırganlığına ve yıllardır işgal altında tuttuğu, halkını katlettiği ve sürdüğü topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla devam ettirirken, Ermenistan ordusu da bir yandan mevzilerini terkedip kaçıyor, bir yandan da ağır kayıplar veriyor.

    PAŞİNYAN, ÜMİDİNİ GÖNÜLLÜLERE BAĞLADI

    Yaşanan askeri kayıplar sonrası Rusya'dan ve Batılı ülkelerden de ümidini kesmeye başlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada halka seslendi.

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halkını cepheye çağırdı #1

    "TÜM ERMENİLER, ELLERİNDE SİLAHLA SAVAŞMALI"

    Dağlık Karabağ krizinin diplomatik yollarla çözülemeyeceğini savunan Paşinyan, Ermenistan vatandaşlarını gönüllü olarak cepheye çağırdı.

    Paşinyan açıklamasında tüm Ermenilerin "ellerinde silahla savaşması" gerektiğini ifade etti ve yerel belediye başkanlarını da gönüllü birlikleri düzenlemeye davet etti.

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halkını cepheye çağırdı #2

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