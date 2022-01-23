Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
487.692
0.60%
BTXN Coin
32.00
3.32%
-0ºC
İstanbul
Çok bulutlu -0 C

    Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.
    • AA
    • 23.01.2022 - 19:42
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 19:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevi bıraktığını açıkladı.

    İstifa kararı resmi kaynaklarda yayınlandı.

    Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

    "BU KESİNLİKLE DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL"

    Sarkisyan, "Bu kesinlikle duygusal bir karar değil. Devlet Başkanı, hem iç hem de dış politikada devlet ve millet için en önemli meseleleri etkilemek üzere gerekli araçlara sahip değil" dedi.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti #1


    Görüş Bildir