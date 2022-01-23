Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevi bıraktığını açıkladı.

İstifa kararı resmi kaynaklarda yayınlandı.

Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

"BU KESİNLİKLE DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL"

Sarkisyan, "Bu kesinlikle duygusal bir karar değil. Devlet Başkanı, hem iç hem de dış politikada devlet ve millet için en önemli meseleleri etkilemek üzere gerekli araçlara sahip değil" dedi.