Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son iki günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.

Bölgeye giden AA muhabirleri Ermenistan güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi.

AZERİ SİVİLLER YOĞUN ATEŞ ALTINDA

Çatışmalarda Ermenistan askerlerinin ateş açtığı bölgelerden biri olan Ağdam ilinin Mireşelli köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.

Köy sakinlerinden Azad Ağayev, yaptığı açıklamada, köylerinin yoğun ateş altında bulunduğunu bildirdi.

Ağayev, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan askerleriyle baş edemediğini, bu nedenle sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor- İZLE

6 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırılara rağmen evlerini terketmediklerini ifade eden Ağayev, Azerbaycan ordusuna güvendiğini vurguladı.

Ermenistan'ın saldırıları sonucu 2 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaşamını yitirmiş, yaklaşık 30 sivil de yaralanmıştı.