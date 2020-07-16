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    Ermenistan sınırında 1 Azerbaycan askeri daha şehit oldu

    Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu açıklandı.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 18:09
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    Ermenistan sınırında 1 Azerbaycan askeri daha şehit oldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

    20 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

    Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.

    Ermenistan sınırında 1 Azerbaycan askeri daha şehit oldu #1

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