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- Ermenistan sınırında 1 Azerbaycan askeri daha şehit oldu
Ermenistan sınırında 1 Azerbaycan askeri daha şehit oldu
Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu açıklandı.
- DHA
- 16.07.2020 - 18:09
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.
20 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.