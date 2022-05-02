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    Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar: Caddeleri kapattılar

    Başkent Erivan’da, Başbakan Paşinyan’ı ve hükümeti protesto eden halk caddeleri kapatarak gösteriler düzenlemeye başladı. Güvenlik güçlerinin, göstericilere şiddetle karşılık verdiği görüldü.
    • 02.05.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 14:16
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    Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar: Caddeleri kapattılar

    Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan ile ilişkileri normalleşmeye yönelik adım atmaya yönelmişken, dünden bugüne başkent Erivan sokakları hareketlendi.

    Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyip hükümetin izlediği bölge siyasetini protesto eden göstericiler, caddeleri kapattı.

    Hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

    189 gösterici gözaltına alındı

    Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, polisin bu sabah itibarıyla 189 göstericiyi gözaltına aldı.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin protestoculara güç kullandığı görüldü.

    1 siyasetçi gözaltına alındı

    AA’da yer alan bilgilere göre ise; gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyetçi Parti (ECP) Genel Başkan Yardımcısı Armen Aşotyan da yer aldı.

    Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar: Caddeleri kapattılar ViDEO

    Ermenistan da hükümet karşıtı protestolar: Caddeleri kapattılar #1

    Ermenistan da hükümet karşıtı protestolar: Caddeleri kapattılar #2

    Ermenistan da hükümet karşıtı protestolar: Caddeleri kapattılar #3


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