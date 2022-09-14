Petrol
94.3
1.21%
Euro
18.2195
0.14%
Dolar
18.2403
-0.05%
Altın
994.66
-0.44%
Borsa
3447
0.00%
Bitcoin
368.713
-1.32%
BTXN Coin
6.28
-6.54%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi

    Azerbaycan ordusuna karşı askeri kayıplar veren Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor..
    • 14.09.2022 - 22:05
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 22:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi

    Ermenistan - Azerbaycan sınırında yaşanan gerilim Ermenistan siyasetini etkilemeye devam ediyor.

    Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin sorumlusu olarak Başbakan Nikol Paşinyan’ı sorumlu tutan binlerce kişi günlerdir meydanlarda protesto gösterileri düzenlemişti.

    Paşinyan'ın istifasını istiyorlar

    Ermenistan'ın ateşkes ihlali üzerine Azerbaycan ile başlayan çatışmalarda Ermeni ordusu çok fazla kayıp verirken, Ermenistanlı protestocular savaş meydanında yaşanan kayıplar üzerine Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etti.

    Göstericiler sokaklara indi

    Son 3 gündür yaşanan olayların ardından yine binlerce kişi başkent Erivan sokaklarına indi.

    Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi VİDEO

    "Hain Nikol" sloganları atıldı

    Önce Bagramyan Caddesi’nde toplanan göstericiler "Hain Nikol" sloganları atarak yürüyüş başlattı. Göstericilere karşı Ermeni polisi güvenlik önlemleri almaya başladı.

    Ermenistan da Paşinyan karşıtları sokağa indi #1

    Geniş güvenlik önlemleri alındı

    Kitlenin yürüyüşünü durdurmaması üzerine bu kez Ermeni polisi cadde üzerindeki Ermenistan Parlamento Binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

    Daha önce birçok kez parlamento binasını basan göstericilerin yine aynı tepkiyi gösterme ihtimali üzerine parlamento binası ve bakanlık binalarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Ermeni zırhlı polisleri parlamento binasının önüne etten duvar örerken, birçok noktaya da polis grupları yerleştirildi.

    Ermenistan da Paşinyan karşıtları sokağa indi #2

    Gergin bekleyiş sürüyor

    Protestocular hala parlamento binasında sloganlar atarken, geniş güvenlik önlemleri altında gergin bekleyiş devam ediyor.

    Dün akşamdan bu yana süren protestolara muhalefet partileri destek verirken, Paşinyan hükümetinden protestolara dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Ermenistan da Paşinyan karşıtları sokağa indi #3

    Ermenistan da Paşinyan karşıtları sokağa indi #4

    Ermenistan da Paşinyan karşıtları sokağa indi #5


    Bodrum'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    Bodrum'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
    Ekonomi

    Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

    Görüş Bildir