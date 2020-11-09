Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'da Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin karadan havaya ateşlenen bir silahla vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da bir Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 17.30 civarında 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi Rus askeri helikopterinin Ermenistan'ın Yeraskh yerleşim birimi yakınında, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırına yakın bölgede roketatar atışına maruz kaldığı belirtildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Roketin isabet etmesi sonucunda helikopterin kontrolünü kaybederek Ermenistan sınırları içerisinde dağlık bir alana düştüğü kaydedilen açıklamada, mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralı olarak üsse tahliye edildiği ifade edildi.

Ayrıca, 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu.

Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü VİDEO

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AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Rusya Savunma Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, 9 Kasım 2018 tarihinde saat 18.30’da, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Nahçıvan bölgesinde, Rusya Federasyonu’na ait bir Mi-24 savaş helikopteri vuruldu” ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, Dağlık Karabağ bölgesinde aktif çatışmaların devam ettiği sırada, helikopterin Ermenistan-Azerbaycan sınırının çok yakınında uçtuğunun altını çizen Bakanlık, uçuşun akşam karanlık saatlerde alçak mesafede, hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Daha önce Rus savaş helikopterlerinin bu bölgede görülmediği kaydedilen açıklamada, “Bu faktörler bağlamında ve bölgedeki gergin durum ile Ermeni tarafının olası provokasyonlara karşı hazır olma durumu karşısında, nöbette olan askeri birimler tarafından hedefi imha etme kararı alındı” dendi.

"AZERBAYCAN TARAFI, TAZMİNAT ÖDEMEYE HAZIR"

Tamamen yanlışlıktan kaynaklanan ve Rusya’yı hedef almayan bu trajik olay bağlamında, Azerbaycan’ın Rusya’dan özür dilediğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, “Azerbaycan tarafı, ölen mürettebatın ailelerine en içten başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyor” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Azerbaycan tarafı, tazminat ödemeye hazır olduğunu açıkladı” dendi.