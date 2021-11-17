Ermeni halkı, Azerbaycan karşısında Rusya'dan destek göremedikleri gerekçesiyle toplandı. Gösteride ABD'den kendilerine yardım etmesi istendi.

Sınırda bazı yüksek noktaları ele geçiren Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Azerbaycan askerleri oldu.

Azerbaycan sınırında peş peşe provokasyonlarla gerilimi tırmandırmaya çalışan Ermenistan, uluslararası arenada algı operasyonu yaparak destek bulmaya çalışıyor.

RUSYA'DAN DESTEK GELMEYİNCE ERMENİLER SOKAĞA ÇIKTI

Özellikle Rusya'dan istenilen destek gelmeyince Ermeni halkı, ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü.

'ABD' SLOGANI ATTILAR

Rusya karşıtı eylemde tepkiler dile getirilirken, grup diğer taraftan "Amerika Birleşik Devletleri", "Saldırganlığı durdur" şeklinde sloganlarla Washington'dan yardım talebinde bulundu.

Ermenistan'da Rusya karşıtı gösteri düzenlendi ViDEO

AZERBAYCAN: DURUM KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ile yaşanan gerilimde durumu kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşmanın saldırılarını önlemek amacıyla Azerbaycan ordusu Kelbecer ve Laçın istikametinde ivedilikle operasyon başlattı. Ermeni güçlerinin hareketi kısıtlandı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildi." denildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Diğer taraftan Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın, sınırlarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar attığı belirtildi.

Açıklamada, “Şu anda Karakilise’de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında.” denildi.

ANKARA'DAN BAKÜ'YE TAM DESTEK

İran, iki ülkeyi de "anlaşmazlığı daha fazla büyütmemeye" davet ederken, Türkiye her zaman olduğu gibi Bakü'ye tam desteğini iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini yineledi.