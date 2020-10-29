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    Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller toprağa verildi

    Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller toprağa verildi

    Ermenistan'ın dün düzenlediği misket bombası saldırısında hayatını kaybeden Azerbaycanlı 21 sivil farklı köylerde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.
    • AA
    • 29.10.2020 - 14:42
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 14:48
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    Azerbaycan'ın batısındaki Berde kentinin çarşısına, dün Smerch füzesinin içine yerleştirilmiş 140'dan fazla misket bombasıyla saldırı yapıldı.

    Ermenistan saldırısının, çarşının en kalabalık olduğu öğlen saatlerinde gerçeklemesi nedeniyle 5'i kadın 21 sivil öldü.

    Hayatını kaybedenlerin bir kısmı, Berde'deki kent mezarlığına, bir kısmı da yakın köylerde bulunan mezarlıklara defnedildi.

    İLAÇ ALMAYA GİDİYORDU

    Saldırı sırasında eşiyle doktordan çıkıp eczaneden ilaç almak isterken misket bombasının isabet etmesi sonucu ölen 51 yaşındaki Fazıl Hacıyev de bugün toprağa verilenler arasındaydı.

    Azerbaycan sivil

    Hacıyev, Berde'nin Niftçi köyünde kılınan cenaze namazı sonrası yakınları tarafından köy mezarlığında defnedildi.

    AA muhabirine konuşan Hacıyev'in kardeşi, "Abim 1993'teki 1'inci muharebede savaşçıydı. Savaş meydanında ölmedi ama eczanede ilaç alırken vuruldu." ifadelerini kullandı.

    Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı sivile veda VİDEO

    CEPHEDEKİ OĞLU ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

    Hacıyev, "Bir oğlu şu anda cephede ve babasının vefat ettiğinden haberi yok. Sadece babasının yaralı olduğunu söyledik." dedi.

    Azerbaycan sivil

    "BİRÇOK İSLAM DEVLETİ NEYİ BEKLİYOR"

    Azerbaycan'ın haklı davasını Türk basınının dışında kimsenin aktarmadığını belirten Hacıyev, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarmasını gündeme getiren Türkiye'nin dışında başka bir devlet yok. Birçok İslam devleti var ancak neyi beklediklerini bilmiyorum." diye konuştu.

    Azerbaycan sivil

    Azerbaycan sivil

    Azerbaycan sivil

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