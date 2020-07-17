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    Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto

    ABD'deki Azerbaycanlılar, Erivan'ın saldırılarına tepki gösterdi.
    • AA
    • 17.07.2020 - 08:35
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    Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto

    Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ABD'de protesto edildi.

    Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla çok sayıda Azerbaycanlı, Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde toplandı.

    "YAŞASIN AZERBAYCAN"

    Ellerinde Azerbaycan bayrakları tutan Azerbaycanlılar, "Yaşasın Azerbaycan, yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın birliğimiz" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

    Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto #1

    11 ASKER ŞEHİT OLDU

    Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker şehit düşmüş, 4 asker yaralanmıştı.

    Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

    Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto #2

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