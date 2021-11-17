Euro
11.7587
0.67%
Dolar
10.3965
0.77%
Altın
620.16
1.05%
Borsa
1.699
0.8%
Bitcoin
627.250
-0.43%
BTXN Coin
21.45
-2.36%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Ermenistan'la yaşanan çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Ermenistan'la yaşanan çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı.
    • AA
    • 17.11.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 11:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan sınırında Ermenistan provokasyonları sürüyor.

    Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin de desteği ile Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, gerilimi yeniden tırmandırmak için her yola başvuruyor.

    7 ASKER ŞEHİT OLDU

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

    Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.

    "TÜM SORUMLULUK ERİVAN'DA"

    Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

    Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

    Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

    Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

    Ermenistan la yaşanan çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir