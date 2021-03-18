Esad, Doğu Akdeniz için Rus şirketlerle anlaştı

Esad rejimi, Rus petrol şirketleri ile Doğu Akdeniz'de petrol aramak için anlaşma imzaladı.

Doğu Akdeniz'de doğal kaynakların paylaşımında yaşanan gerginlik devam ediyor.

Türkiye, bölgedeki çıkarları doğrultusunda duruşundan ödün vermeden mücadelesini sürdürürken Mısır, İsrail ve Yunanistan ilişkilerinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

RUSYA DOĞU AKDENİZ'DE PETROL ARAYACAK

Bütün yaşananların ardından Rusya da devreye girdi.

10 yıldır süren iç savaşla ekonomisi dibe vuran Suriye üzerinden bölgeye girmeyi hedefleyen Rusya, iki petrol şirketini devreye soktu.

ESAD, RUS ŞİRKETLERLE ANLAŞMA İMZALADI

Esad rejiminin yayın organı Al-Savra, rejimin Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve East Med Amrit ile petrol aramak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

KAYNAK BULUNURSA MİKTARA GÖRE PAYLAŞILACAK

Buna göre, Capital Şirketi, Suriye’nin Tartus şehri açıklarında petrol aramaya başlayacak.

Rejim ve şirketler arasında yapılan anlaşma ise 25 artı 5 yıllık yapıldı.

Anlaşma çerçevesinde ise 48 aylık bir keşif çalışması planlanırken, petrol veya doğalgaz bulunması durumda paylaşımının miktara göre yapılması kararlaştırıldı.