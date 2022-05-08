Esad, İran'da görüşmeler yaptı

Esad, İran'da görüşmeler yaptı

Tahran'da Esad ile İranlı üst düzey isimler arasında temaslar kuruldu. Hamaney, ikili ilişkilerin 'daha fazla iyileştirilmesi' gerektiğini söyledi.

Suriye rejiminin lideri Esad, İran'a ziyarette bulundu.

İran lideri Ali Hamaney, Tahran'a gelen Esad ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

"İki ülke ilişkileri daha fazla iyileştirilmeli"

Hamaney, "İki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Esad'ın Hamaney'i ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da hazır bulundu.

Reisi ile görüştü

AA'da yer alan habere göre, Suriye'deki rejimin lideri Esad, Cumhurbaşkanı Reisi'yle de bir araya geldi.

Esad, bu görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.