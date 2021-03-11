Esad, korona tedavisi için Rusya'ya gitti

Esad ile eşi apar topar , Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirilerek bir hastanede tedavi altına alındı.

Koronavirüs tüm dünyada aşı çalışmalarına rağmen yayılımını sürdürüyor...

Son olarak virüse yakalanan isimlerden biri de Suriye'de binlerce masumun kanını akıtan Beşar Esad...

Geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandığı açıklanan Beşar Esad ile eşi Esma Esad'ın sağlık durumu kötüye gitti.

Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüse yakalanmasının ardından özel bir uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirildiği açıklandı.

İYİLEŞMESİNİ UMUYORUZ

Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad ile eşinin, Moskova'da tedavi altına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" dedi.