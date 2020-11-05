Esad rejimi İdlib'de sivilleri öldürüyor

Suriye'de, Esad rejiminin İdlib kent merkezi ve çevre ilçelerdeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında mart ayında yapılan ateşkesi ihlal ederek, İdlib kent merkezi ve çevre ilçelere top, roket, havan gibi karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenliyor.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin düzenlediği saldırlarda, Eriha ilçesinde 5, Keferye köyünde 2, İdlib kent merkezinde 1 olmak üzere toplam 8 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ÇOCUKLARIN KORKUSU

Saldırının ardından bölgede yıkılan evlerde arama kurtarma çalışması devam ederken, saldırı sırasında okulda eğitim gören çocukların yaşadığı korku, fotoğraf karesine böyle yansıdı.