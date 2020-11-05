Dolar
8.4331
0.1377%
Euro
9.9999
1.2156%
Altın
1928.54
1.2447%
Borsa
1183.2
1.3317%
G. Altın
522.486
1.2862%
Bitcoin
126649.9
6.9983%
EXEN Coin
12.32
-0.32%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Esad rejimi İdlib'de sivilleri öldürüyor

    Esad rejimi İdlib'de sivilleri öldürüyor

    Suriye'de, Esad rejiminin İdlib kent merkezi ve çevre ilçelerdeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.11.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında mart ayında yapılan ateşkesi ihlal ederek, İdlib kent merkezi ve çevre ilçelere top, roket, havan gibi karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenliyor.

    8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin düzenlediği saldırlarda, Eriha ilçesinde 5, Keferye köyünde 2, İdlib kent merkezinde 1 olmak üzere toplam 8 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

    Esad rejimi İdlib de sivilleri öldürüyor #1

    Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Esad rejimi İdlib de sivilleri öldürüyor #2

    ÇOCUKLARIN KORKUSU

    Saldırının ardından bölgede yıkılan evlerde arama kurtarma çalışması devam ederken, saldırı sırasında okulda eğitim gören çocukların yaşadığı korku, fotoğraf karesine böyle yansıdı.

    Esad rejimi İdlib de sivilleri öldürüyor #3

    Esad rejimi İdlib de sivilleri öldürüyor #4

    Esad rejimi İdlib de sivilleri öldürüyor #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir