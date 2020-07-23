Esad rejimi, savaş suçlusu Şebbihaları da Meclis'e soktu

Rejimin, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ ile yaptığı ticareti yürüten, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Husam Katırcı da yeniden milletvekili oldu.

Esad rejimi, Suriye'de Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta, milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı ve yurt içinde yerinden edildiği ortamda düzenlediği parlamento seçiminin sonucunu önceki gün açıkladı.

Katılım oranının yüzde 33,17’de kaldığı iddia edilen ve muhalefetin meşru görmediği seçimde meclise girmeye hak kazanan milletvekillerinin profilleri şaşkınlık uyandırdı.

SAVAŞ SUÇLULARI MECLİS'TE

Rejimin 2011 yılında başlayan barışçıl gösterileri bastırmak için kurduğu ve İran tarafından desteklenen yerel milis gücü "Şebbiha"ların sözde komutan ve yöneticileri mecliste yer buldu.

Sivillere yönelik yargısız infaz, toplu katliam, tutuklama, işkence ve alıkoyma başta olmak üzere birçok savaş suçuna karışan Şebbihaların eylemleri Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına yansımıştı.

Muhalif basın kaynakları, söz konusu milis gücü yöneticilerinin meclise girmesini, "İran’ın Suriye siyaseti üzerinde kurduğu nüfuzun göstergesi" olarak değerlendirdi.

İLK KEZ MECLİS'E GİRMİYORLAR

Syria TV'nin internet sitesi, meclise giren İran destekli milis yöneticilerinin bilgilerini paylaştı.

Bu isimlerin arasında Halep’te “Sefira Birliği” olarak bilinen milis gücü elebaşı Hüseyin Cuma da yer alıyor. Parlamentoya rejim desteğiyle 2016 yılında bağımsız aday olarak giren Cuma, yeniden seçildi.

İran tarafından desteklenen Fadıl Varde, Hama’nın doğusunda yer alan Selemiyye’deki milis güçlerin sözde komutanlığını yapıyor. Baas Partisi'nin adayı olarak 2016 seçiminde meclise giren Varde de ikinci kez milletvekili oldu.

BAAS BİRLİKLERİ'NDE SAVAŞ SUÇLULARI

Hama’nın batısında yer alan Mıharde ilçesinde Esad rejiminin kurduğu ve ve İran'ın desteklediği “Yerel Savunma” adlı milis gücü komutanı Mahir Kavurma da Baas Partisi’nin adayı olarak meclise girenler arasında. Bu yıl üçüncü kez milletvekili seçilen Kavurma, 2012 yılından beri milletvekilliği yapıyor.

Hama’da Baas Partisi'ne bağlı silahlı milis gücü “Baas Birlikleri”nin liderliğini yapan İsam Sibahi ise bu yıl ilk defa meclise girdi.

Sivillere yönelik savaş suçlarıyla anılan birçok milisin Baas Birlikleri’nde görev aldığı biliniyor.

REJİMİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE TİCARİ BAĞINI SAĞLAYAN VEKİL: HUSAM KATIRCI

Rejimin terör örgütü DEAŞ ile ticari ilişkilerini yürüten, ABD ve Avrupa tarafından yaptırım listesine alınan işadamı Husam Katırcı’nın yeniden milletvekili olması, seçime damga vuran olaylar arasında yer aldı.

Hisselerini kardeşi Muhammed Katırcı ile paylaşan “Qaterji Group” adlı şirketin sahiplerinden Halepli tüccar Husam Katırcı’nın "günah listesi" kabarık.

HALKA KARŞI SAVAŞTA ROL ALDI

Esad rejimine desteğiyle bilinen zengin iş adamı Katırcı'nın rejimin ayakta kalması için kendi milis grubunu oluşturup, rejimin Suriye halkına karşı açtığı savaşta önemli rol aldığı biliniyor.

Rejimin “kirli” ticari ilişkilerini yürüten Katırcı’ların DEAŞ ile yakın ticaret yaparak terör örgütünün kazanç sağlamasına katkıda bulunduğu, ABD Hazine Bakanlığınca açıklanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın raporunda, DEAŞ ile doğrudan ticari ilişkiler yürüttüğü belirtilen aile şirketinin, aynı zamanda gıda ticareti altında silah kaçakçılığı yaptığı ifade edilmişti.

KATIRCI'NIN "GÜNAH" LİSTESİ

Katırcı’ların 2017 yılında DEAŞ’ın işgal ettiği bölgelerden örgüte yüzde yirmilik pay verme karşılığında buğday satın alarak teröre finansal destek sunması, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanmıştı.

DEAŞ’ın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile de yakın bağ kuran Katırcı, örgütün işgal alanından çıkarılan petrolün rejim bölgesine transferini gerçekleştirdi.

Katırcı, rejimin desteğiyle 2016 yılında milletvekilliğine adım atarken, son seçimde ikinci kez bu görevi üstlenmiş oldu.

Esad rejimi, 2012 ve 2016'da da benzer seçimlere gitmiş, muhalafet seçimleri ve sonuçlarını meşru görmemişti.