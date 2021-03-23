Esad'ın Halep'teki hastaneyi vurması binlerce sivili mağdur etti

Esad rejiminin Halep'teki hastaneyi vurmasıyla birçok bölüm kullanılamaz hale geldi.

Suriye'de Esad ve İran'ın kontrolündeki Esad destekçisi terörist grupları, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal etmişti.

El Eterip ilçesindeki bir hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlenmiş, sonucunda 7 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi yaralanmıştı

400 BİN SİVİL SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MAHRUM KALACAK

Etarip ilçesinde hedef aldığı hastanenin hizmet dışı kalmasıyla, yaklaşık 400 bin sivil sağlık hizmetinden mahrum olacak.

Etarib Hastanesinin Müdürü Ömer Hallak, rejim güçlerinin hastaneye karadan karaya atış yapılan silahlarla çok sayıda saldırı düzenlediğini söyledi.

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"BİRÇOK KLİNİK KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Bir anda bombardıman altında kaldıklarını belirten Hallak, "Jeneratör odası, acil bölümü, doğumhane ve birçok klinik kullanılamaz hale geldi." dedi.

Hallak, hastanede, Etarib ve civarında yaşayan 400 bin sivile sağlık hizmeti verildiğini ve aylık 6 ile 7 bin sivilin tedavi olduğunu aktardı.

Saldırıda vücudunun farklı yerlerinden yaralanan hastane çalışanı Murhaf Lattuf ise "Günlük rutin çalışmamıza devam ediyorduk. Yoğun saldırıya maruz kaldık. Patlamalar meydana geldi. İnsanlar yere yığıldı." diye konuştu.

Saldırı sırasında muayene olmak için hastanede olduğunu belirten Eteribli Cuma Lattuf da "Bir anda yoğun saldırı altında kaldık." ifadesini kullandı.

İDLİB’DEKİ SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında, 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

3 SENEDE 2 MİLYON SİVİL, YERLERİNDEN OLDU

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes, büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde, yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Esad ve İran destekli teröristler İdlip'te hastaneye saldırdı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN