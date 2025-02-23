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Haber Merkezi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti, esirler İsrail'e geçti.

Serbest bırakılan 6 İsrailli esire karşılık İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

İSRAİL AYAK DİRİYOR

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması anlaşmanın apaçık bir ihlalidir" ifadesini kullandı.

Kanu, "Hamas, arabulucuların esir takası sürecini başarıya ulaştırma çabalarına yanıt verirken savaş suçlusu Netanyahu, esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmeye devam ediyor" ifadesine yer verdi.

Arabuluculara (Mısır ve Katar) ve anlaşmanın garantör taraflarına seslenen Kanu, İsrail'e ateşkes anlaşmasına bağlı kalması için baskı yapılmasını istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam düzenleyeceği güvenlik toplantısının bitimine kadar geciktireceği belirtilmişti.