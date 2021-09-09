Eski CIA yetkilisinden, El Kaide ABD'ye saldırabilir uyarısı

Michael Morell, Taliban'ın El Kaide'ye sahip çıkacağını düşündüğünü, ardından ABD'ye saldırı hazırlığı içinde olunabileceğini söyledi.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından ABD'de, 11 Eylül saldırılarının tekrarlanacağı endişesi hakim.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Başkan Yardımcısı Michael Morell, katıldığı çevrim içi bir forumda konuya değindi.

"EL KAİDE'YE GÜVENLİ LİMAN SUNACAKLAR"

"Aklımda hiç şüphe yok." diyen Morell, "Taliban'ın El Kaide'ye güvenli bir liman sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"BİZE SALDIRABİLİRLER" UYARISI

Morell, El Kaide'nin yeniden güç kazanabileceğini belirterek, "El Kaide'nin, burada bize evimizde saldırabilmesi için kapasitesini yeniden inşa etme niyetinin olacağına düşünüyorum." dedi.

"IRAK'A ODAKLANDIĞIMIZDA EL KAİDE CANLANDI"

CIA'in eski yetkilisi, 2002 ve 2003'te Washington yönetiminin dikkatini Irak'a çevirdiğini ve bunun da yeniden canlanan bir El Kaide'nin 2004'te Madrid'de, 2005'te Londra'da saldırılara yol açtığına işaret etti.

"Odak noktamız Irak'a çevrildiğinde El Kaide geri dönmeye başladı." diye konuştu.