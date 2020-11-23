Eski Fransa cumhurbaşkanı Sarkozy, bugün yolsuzluktan yargılanacak

Ünlü bir kozmetik firmasından yasadışı ödeme kabul ettiği iddia edilen Sarkozy, kendisine açılan soruşturmayı yürüten yargıca rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

2007 yılında başkanlık kampanyası yürüten Nicolas Sarkozy, ünlü kozmetik firması mirasçısı Liliane Bettencourt'tan yasadışı ödemeleri kabul ettiği iddialarıyla suçlanmıştı.

Sarkozy'nin, iddialarına ilişkin bir soruşturma hakkında gizli bilgiler talep ettiği yargıç Gilbert Azibert'e Monako'da iş bulmayı teklif ettiği ortaya atılmıştı.

2007-2012 yılları arasında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy, aleyhindeki tüm soruşturmalarda herhangi bir haksızlık olduğunu inkar etmiş ve davaların düşmesi için mücadele etmişti.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, Sarkozy'nin 2007’deki başkanlık seçimi kampanyasında Libya'nın finansmanı iddialarını araştırırken, 2013 yılından beri Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog arasındaki konuşmaları dinliyorlardı.

SAHTE İSİMLİ CEP TELEFONU DİNLEMELERİ

Dinlemeler sırasında müfettişler, Sarkozy ve avukatının sahte isimle kayıtlı cep telefonlarını kullanarak iletişim kurduğunu öğrendi. Sarkozy’nin telefonu Paul Bismuth adına kayıtlıydı.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Dinlemeler sonucunda Sarkozy ile avukatı Herzog’un, Liliane Bettencourt soruşturması hakkında bilgi sahibi olan yargıç Gilbert Azibert'le iletişime geçmeyi planladıkları ortaya çıktı. Nicolas Sarkozy, bugün bu iddialar çerçevesinde hakim karşısına çıkacak.





