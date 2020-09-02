Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan ve Berlusconi'nin partisi Forza Italia kaynaklarının doğruladığı habere göre, 84 yaşındaki liderin son Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Berlusconi'nin Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında, izolasyon altında olduğu ve bir yandan da çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

DOKTORU DURUMUNU AÇIKLADI

Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo da basına yaptığı açıklamada, ünlü siyasetçinin asemptomatik olduğunu ve kurallar gereği karantinada kalacağını açıkladı.

Silvio Berlusconi, Ağustos ayında vakaların arttığı Sardinya adasında görülmüştü. Berlusconi burada, daha sonra Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıkan arkadaşı iş adamı Flavio Briatore ile bir araya gelmişti.

Berlusconi’ye o dönem yapılan test sonucu negatif çıkmış, Briatore'nin test sonucu ise pozitif çıkmış, tedavi altına alınmıştı.