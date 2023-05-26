Estonya Savunma Bakanlığı: B sınıfı ehliyeti olanlar tank kullanabilsin

Ukrayna'yı işgali nedeniyle 294 kilometrelik sınırı paylaştığı komşusu Rusya ile ilişkileri son dönemde gergin olan Estonya'da Savunma Bakanlığı B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.
Tasarı, hız sınırıyla savunuldu
Savunma Bakanlığı konuya ilişkin olarak hazırladığı yasa tasarısında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin tank ve zırhlı araç kullanabilmelerine izin verilmesini hız sınırıyla savunarak, söz konusu araçların hızlarının maksimum saatte 50 kilometre olmasının kaza riskini azalttığını ileri sürdü.
Tasarı yasalaşırsa B sınıfı ehliyeti olanlar eğitim alacak
Estonya'da halihazırda tank ve zırhlı araç kullanabilmek için C, D ya da T sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor. Savunma Bakanlığı'nın tasarısının yasalaşması durumunda ise tank sürecek B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar kısa süreli bir eğitimden geçecek.